Als Vize-Bundesparteichef soll der dreifache Familienvater auch ├╝berregional bekannter werden. Die Pr├Ągung durch einfache Lebensverh├Ąltnisse zeigt sich in seinen wichtigsten Zielen: Chancengleichheit, soziale Gerechtigkeit und bezahlbarer Wohnraum.

Joachim Stamp (FDP): Mit Solidit├Ąt statt Star-Appeal an die Spitze

Als Politikertyp eher unauff├Ąllig hat sich Joachim Stamp mit Z├Ąhigkeit, soliden Grunds├Ątzen und Loyalit├Ąt in die Spitze der Landesregierung gearbeitet. Seit 2017 ist der promovierte Politologe stellvertretender Regierungschef in der schwarz-gelben Koalition Nordrhein-Westfalens und Minister f├╝r Kinder, Familie, Fl├╝chtlinge und Integration.

Mona Neubaur (Gr├╝ne): Geb├╝rtige Bayerin mit Herz f├╝r NRW und Senf

Sie liebt Nordrhein-Westfalen und D├╝sseldorfer Senf ÔÇô obwohl Mona Neubaur eigentlich in Bayern geboren wurde. Die eloquente 44 Jahre alte Diplomp├Ądagogin kam ├╝ber ihre Arbeit bei einem alternativen Energieversorger zu den Gr├╝nen. 2005 trat sie in die Partei ein, engagierte sich zun├Ąchst in D├╝sseldorf, bis sie 2014 zur Landesvorsitzenden gew├Ąhlt wurde.