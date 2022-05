Er ist das Comeback-Kid der deutschen Politik: Vor zw├Âlf Jahren schien die Karriere von Hendrik W├╝st vorbei zu sein. Trotzdem hat der CDU-Politiker bei der Landtagswahl am Sonntag in Nordrhein-Westfalen gute Chancen. Wie hat er das geschafft?

F├╝r seine 46 Jahre hat Hendrik W├╝st schon fast alles mitgenommen, was man so im Laufe einer politischen Karriere erleben kann: angefangen vom steilen Aufstieg ├╝ber Skandal und Absturz bis hin zum Comeback.

Genau deshalb wei├č W├╝st auch, was entscheidend ist: das, was schlie├člich herauskommt. Wie das aussieht, wird sich am kommenden Sonntag zeigen. Dann k├Ânnen rund 13 Millionen Wahlberechtigte in Deutschlands bev├Âlkerungsreichstem Bundesland entscheiden, ob sie den schlaksigen Juristen als Ministerpr├Ąsidenten behalten wollen. Oder seinem Herausforderer, dem SPD-Spitzenkandidaten Thomas Kutschaty, den Vorzug geben.