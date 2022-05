Ob die CDU es tats├Ąchlich erstmals seit den 60er-Jahren schaffen kann, in NRW l├Ąnger als eine Wahlperiode hindurch das Ruder in der Hand zu behalten, h├Ąngt vor allem davon ab, ob die SPD unter Thomas Kutschaty trotz ihres historisch schlechtesten Landtagswahlergebnisses in NRW dennoch versuchen will, selbst eine Koalition zu schmieden. SPD-Generalsekret├Ąr Kevin K├╝hnert warb jedenfalls daf├╝r.