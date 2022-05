"In Einrichtungen lebende Menschen suchen selten selbst Rechtsschutz", erläuterten Schlegel und Dusel. "Das Leben in Abhängigkeitsverhältnissen und das fehlende Wissen um die eigenen Rechte und Beschwerdemöglichkeiten verhindern dies."

Rund 330.000 Menschen mit Behinderungen sind in Werkstätten beschäftigt. Rund 200.000 leben in speziellen Wohneinrichtungen, vielfach arbeiten sie zugleich in Werkstätten.