Ehemalige RAF-Terroristin Inge Viett ist tot

Die frühere RAF-Terroristin Inge Viett ist tot. Dies bestätigte ihr Anwalt Sven Richwin der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. Viett sei bereits am 9. Mai gestorben. Über Einzelheiten wolle er sich nicht äußern. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet, darunter die "Junge Welt", die Zeitung "nd" und der "Spiegel". Viett wurde 78 Jahre alt.

Viett kam Ende der 1960er Jahre über die Außerparlamentarische Opposition in linksterroristische Kreise und war seit Anfang der 1970er Jahre für die Terrororganisationen Bewegung 2. Juni und Rote Armee Fraktion aktiv. 1982 tauchte Viett mithilfe des Ministeriums für Staatssicherheit in der DDR unter und lebte dort bis 1990 unentdeckt. Im Zuge der Wiedervereinigung flog ihre Tarnung auf und sie wurde verhaftet. 1992 verurteilte das Oberlandesgericht Koblenz sie wegen versuchten Mordes an einem französischen Polizisten während einer Verfolgungsjagd in Paris 1981.