Der ├ärztepr├Ąsident betonte, eine m├Âglichst hohe Impfquote sei f├╝r eine wirksame Corona-Strategie weiterhin essenziell. "Wir sollten jetzt nicht mehr Debatten von gestern f├╝hren und ├╝ber das Scheitern der allgemeinen Impfpflicht lamentieren." Es m├╝sse nun alles daf├╝r getan werden, die Impfquote weiter zu steigern. Impfstoffe seien das wirksamste Instrument zum Schutz vor schweren Corona-Verl├Ąufen und f├╝r eine R├╝ckkehr in die vorpandemische Normalit├Ąt. Das m├╝sse den Menschen noch verst├Ąndlicher dargebracht werden.

"Die bisherigen Impfkampagnen waren halbherzig und uninspiriert. Da gibt es noch viel Luft nach oben", sagte Reinhardt. "Ich w├╝nsche mir eine mutige, multimediale Kampagne der Bundeszentrale f├╝r gesundheitliche Aufkl├Ąrung, ├╝ber die die Menschen in der U-Bahn oder am Abendbrottisch diskutieren." Jede Impfung z├Ąhle, gerade mit Blick auf Herbst und Winter. In Betracht ziehen k├Ânnte man auch materielle Impfanreize, die f├╝r unterschiedliche Zielgruppen interessant seien. "Mit konventionellen Kampagnen kommen wir jedenfalls nicht weiter."