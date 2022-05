"Wir haben den Ehrgeiz, im Koalitionsvertrag sehr konkret zu beschreiben, was wir in den n├Ąchsten f├╝nf Jahren vor uns haben", sagte Ministerpr├Ąsident Daniel G├╝nther (CDU) am Mittwoch in Kiel. Man freue sich darauf, in den n├Ąchsten Wochen etwas Gro├čes zusammenzubringen.