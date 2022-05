Vom 1. Juni an kann man das9-Euro-Ticketim gesamten Nahverkehr in Deutschland nutzen. Das Sonderangebot gilt im Juni, Juli und August und kostet 9 Euro im Monat. Auch Abokunden profitieren von der Verg├╝nstigung.

F├╝r Millionen Sch├╝lerinnen und Sch├╝ler n├Ąhert sich das Schuljahr dem Ende: Als erste starten diesmal die Kinder und Jugendlichen in Nordrhein-Westfalen in die Sommerferien - ihr letzter Schultag ist der 24. Juni (erster Ferientag: 27. Juni). Als letztes Bundesland startet Bayern am 29. Juli (erster Ferientag: 1. August). Bis zum 9. August sind dann f├╝r gut eine Woche alle Sch├╝ler in Deutschland in den gro├čen Ferien.