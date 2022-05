Kubicki warf dem Bundesgesundheitsministerium und dem Robert Koch-Institut vor, in mehr als zwei Jahren Pandemie nicht in der Lage gewesen zu sein, "vern├╝nftig nutzbare Daten zu erheben". Eine erneute ├änderung des Infektionsschutzgesetzes, um strengere Ma├čnahmen wieder m├Âglich zu machen, werde es mit den Freien Demokraten nur geben, wenn diese ├änderung ausreichend wissenschaftlich begr├╝ndet werden k├Ânne und nicht mehr auf blo├čen Behauptungen fu├če, wie das in der Vergangenheit fast durchg├Ąngig der Fall gewesen sei.

Nach dem aktuell g├╝ltigen Infektionsschutzgesetz sind etwa Maskenpflichten noch in wenigen Bereichen wie Arztpraxen oder ├Âffentlichen Verkehrsmitteln erlaubt, in Schulen darf es noch Testpflichten geben. Um weitergehende Ma├čnahmen anordnen zu k├Ânnen, m├╝ssen die Bundesl├Ąnder per Landtagsbeschluss Regionen zu Hotspots erkl├Ąren. All diese Regeln d├╝rfen laut Gesetz aber nur bis zum 23. September angewandt werden.