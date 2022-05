Giffey hatte die Idee am Wochenende in einem Interview des "Tagesspiegels" erl├Ąutert. "Stellen Sie sich vor, dass niemand in Berlin mehr als 30 Prozent seines Haushaltsnettoeinkommens f├╝r die Miete zahlen muss. Das w├Ąre fair und eine nachvollziehbare L├Âsung f├╝r alle", sagte sie. "Denn was eine leistbare Miete ist, unterscheidet sich - je nachdem ob eine Verk├Ąuferin, eine Zahn├Ąrztin oder die Regierende B├╝rgermeisterin eine Wohnung mietet. Wenn die 30 Prozent als Maximum f├╝r jeden gelten, w├Ąre das eine sehr gerechte L├Âsung."