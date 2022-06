Haushaltsdebatte Gr├╝nen-Fraktionschefin Ha├čelmann rechnet mit Union ab Von dpa 01.06.2022 - 11:56 Uhr Lesedauer: 2 Min. Britta Ha├čelmann, Fraktionsvorsitzende von B├╝ndnis 90/Die Gr├╝nen im Bundestag, spricht in der Generaldebatte der Haushaltswoche im Bundestag. (Quelle: Michael Kappeler/dpa./dpa)

Berlin (dpa) - Gr├╝nen-Fraktionschefin Britta Ha├čelmann hat der Union schwere Vers├Ąumnisse vorgeworfen und sie zur Zusammenarbeit mit der Koalition aufgerufen.

Die CDU/CSU habe einen "riesen Berg nicht erledigter Aufgaben" hinterlassen, beklagte Ha├čelmann am Mittwoch im Bundestag bei der Debatte zum Haushalt des Kanzleramts. "Ein bisschen weniger M├Ąnnereitelkeit, ein bisschen mehr Selbstreflexion, und vor allen Dingen, meine Damen und Herren, ein bisschen mehr gemeinsame Verantwortung angesichts dieser wirklich krisenhaften Zeit w├Ąre notwendig und wichtig und angemessen."

Es gebe viel zu tun, sagte Ha├čelmann: Der Angriffskrieg des russischen Pr├Ąsidenten Wladimir Putin gegen die Ukraine, die Corona-Pandemie, die Klimakrise, der soziale und ├Âkologische Umbau. "Wir haben Verantwortung in dieser Krise ├╝bernommen und tun unser M├Âglichstes." Die Aufgaben seien aber in einem halben Jahr an der Regierung nicht mal eben zu regeln.

Ha├čelmann: Mal nicht die Backen so aufblasen

Dabei m├╝sse auch die CDU/CSU-Fraktion mitmachen, erkl├Ąrte Ha├čelmann an die Adresse des Fraktionschefs und CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz. "Das ist auch Ihre Aufgabe. Weil, wenn Sie Verantwortung tragen in dieser Situation, in dieser Krise, dann ist es Ihre Aufgabe, diese Krisenbew├Ąltigung mitzutragen. Diese Erwartung hab ich an Sie als demokratische Fraktion."

Die Gr├╝nen-Fraktionschefin sagte: "Wir sind zum Teil in dem Schlamassel, weil Sie ihn nicht bew├Ąltig haben, weil Sie weggeguckt haben. Und das geht zum Beispiel gerade die Bek├Ąmpfung der Klimakrise an. Wo waren Sie denn die letzten sechzehn Jahre? Wir haben es alle gewusst, dass ein Umsteuern dringend notwendig gewesen w├Ąre." Sie warf der Union vor, Deutschland in eine "zementierte Abh├Ąngigkeit" von fossilen Energien gebracht zu haben, den Ausbau erneuerbarer Energien blockiert und Energieeffizienz und Einsparungen nicht vorangebracht zu haben.