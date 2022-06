Iris-T : Das Luftabwehrsystem Iris-T SLM erm├Âglicht dem deutschen Hersteller Diehl Defence zufolge Schutz vor Angriffen durch Flugzeuge, Hubschrauber, Marschflugk├Ârper und ballistische Kurzstreckenraketen. Nach Angaben von Au├čenministerin Annalena Baerbock wird die Lieferung an die Ukraine mehrere Monate dauern.

Der zun├Ąchst als Bewaffnung f├╝r Kampfflieger wie den Eurofighter entwickelte Luft-Luft-Lenkflugk├Ârper Iris-T kann mit einer Abschussanlage auch vom Boden aus zum Einsatz kommen. Diehl produziert zudem die Boden-Luft-Variante Iris-T SL, die ├╝ber einen st├Ąrkeren Antrieb verf├╝gt und dem Hersteller zufolge Ziele in bis zu 40 Kilometern Entfernung treffen kann. Die Raketen werden senkrecht gestartet und k├Ânnen so in alle Richtungen abgefeuert werden.