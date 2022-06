"Das Mindeste ist, wo wir vorankommen m├╝ssen, dass die IP-Adressen ganz klar zug├Ąnglich sind, dass also klar ist: Wer ist denn entsprechend der Versender bestimmter Nachrichten", sagte Herrmann. Auch Reul forderte im Gespr├Ąch mit "Welt", dass IP-Adressen aber auch andere Nutzerdaten offengelegt werden m├╝ssen. "Das ist unverantwortlich, was wir da im Moment machen, dass wir die Ermittler da alleine lassen", sagte der CDU-Politiker.

Die Beratungen der Innenministerkonferenz gehen am Freitagvormittag in W├╝rzburg weiter. Am Abend wollten mehrere Hundert Menschen in der Innenstadt gegen die Asylpolitik in Deutschland demonstrieren. Der W├╝rzburger Fl├╝chtlingsrat und andere Organisationen forderten, den ungewissen Status der Duldung von Fl├╝chtlingen in eine Perspektive f├╝r die Betroffenen zu verwandeln.