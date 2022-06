Aktualisiert am 03.06.2022 - 17:40 Uhr

Lesedauer: 2 Min.

Renten steigen so stark wie seit Jahrzehnten nicht mehr

Berlin (dpa) - Die rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland erhalten zum 1. Juli eine so kr├Ąftige Erh├Âhung ihrer Bez├╝ge wie seit Jahrzehnten nicht. Im Westen steigen die Renten um 5,35 Prozent, im Osten um 6,12 Prozent.

Mit dem Gesetzentwurf von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) beschloss der Bundestag zudem Verbesserungen f├╝r Menschen, die schon l├Ąnger Erwerbsminderungsrente beziehen. Das Gesetz wurde am Freitag mit den Stimmen der Koalition, der Union und der AfD verabschiedet.

Mit dem Gesetz f├╝hrt die Regierung den Nachholfaktor in der Rentenversicherung wieder ein. Dieser Faktor d├Ąmpft die Rentenerh├Âhung . Damit soll ausgeglichen werden, dass die Rentnerinnen und Rentner im vergangenen Jahr vor einem eigentlich damals f├Ąlligen Rentenminus verschont wurden. Eine Rentengarantie sorgte 2021 noch f├╝r eine Nullrunde - trotz der negativen Nachwirkungen des Corona-Einbruchs vom Vorjahr auf die Rentenkasse.

Ein wesentlicher Grund f├╝r die trotz Nachholfaktor kr├Ąftige Rentenerh├Âhung ist die positive Lohnentwicklung aufgrund einer guten Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland , wie Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) deutlich machte.

Auch vor der Nullrunde im vergangenen Jahr waren die Renten gestiegen - aber deutlich weniger stark als in diesem Jahr. 2020 hatte es ein Rentenplus von 3,45 Prozent im Westen und 4,20 Prozent im Osten gegeben. Eine h├Âhere Rentenerh├Âhung im Westen wie in diesem Jahr gab es zuletzt 1983 mit damals plus 5,59 Prozent.