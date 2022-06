Bericht: Ampel will Wind-Abstandsregeln aushebeln

Derzeit werden 0,5 Prozent FlĂ€che fĂŒr WindrĂ€der genutzt

Derzeit sind lediglich rund 0,8 Prozent der BundesflĂ€che fĂŒr die Windenergie an Land ausgewiesen. Lediglich 0,5 Prozent wĂŒrden tatsĂ€chlich genutzt. Ziel der Regierung ist es, die Leistung der WindrĂ€der an Land bis 2030 auf 115 Gigawatt zu verdoppeln. Dann sollen auch insgesamt 80 Prozent des Stroms von erneuerbaren Energien gedeckelt werden.

Sind die Ziele in Gefahr, verfehlt zu werden, fallen demnach auch die in den LĂ€ndern aufgestellten Abstands-Regeln: "Mindestabstandsregelungen sind nicht mehr anwendbar, wenn die FlĂ€chenbeitragswerte des Landes nach dem WindBG nicht erreicht werden", heißt es. Regierungskreisen zufolge soll das Vorhaben noch am Mittwoch auf den Weg gebracht, noch im Juni vom Kabinett gebilligt und in den Bundestag eingebracht werden.