FDP-Chef Lindner will wieder über Kernkraft reden

FDP-Chef Lindner will wieder ├╝ber Kernkraft reden

Nur Monate bevor die letzten Akw in Deutschland abgeschaltet werden, flammt die Diskussion ├╝ber Kernenergie wieder auf. FDP-Chef Lindner heizt sie mit neuen Aussagen an.

Deutschland muss nach Ansicht des FDP-Vorsitzenden Christian Lindner in der Energiedebatte auch offen ├╝ber R├╝ckkehr zur Kernkraft diskutieren. "Die Menschen erwarten, dass wegen des Klimaschutzes, der Abh├Ąngigkeit von Putin und der Inflation alle M├Âglichkeiten erwogen werden", sagte der Bundesfinanzminister der "Bild" (Donnerstag). Wirtschaftlich sei er zwar noch nicht ├╝berzeugt, dass sich neue Investitionen in Kernkraft wirklich rechneten. "Aber Deutschland darf sich einer Debatte nicht verschlie├čen, die ├╝berall auf der Welt gef├╝hrt wird. Ich rate dazu, die Argumente vorurteilsfrei auf den Tisch zu legen."

Verl├Ąngerung von Akw-Laufzeiten abgelehnt

Am Netz sind in Deutschland nur noch die Atomkraftwerke Isar 2, Emsland und Neckarwestheim 2. Sie sollen bis Ende des Jahres ebenfalls abgeschaltet werden. Eine Verl├Ąngerung der Laufzeiten wegen der neuen Lage nach der russischen Invasion in die Ukraine hatten das Wirtschafts- und das Umweltministerium bereits abgelehnt. Stattdessen soll die Energiewende hin zu erneuerbaren Stromquellen vorangetrieben werden. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte sich gegen einen Weiterbetrieb von Akw ausgesprochen.