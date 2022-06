CDU und Gr├╝ne wollen ihren Koalitionsvertrag am 25. Juni auf Parteitagen absegnen lassen, Ministerpr├Ąsident Hendrik W├╝st (CDU) soll dann am 28. Juni im Landtag wiedergew├Ąhlt werden. Das teilten die beiden Parteien am Freitag in D├╝sseldorf mit.