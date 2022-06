Berlin (dpa) - Um die Aufmerksamkeit f├╝r das Thema Missbrauch zu erh├Âhen, braucht es nach Ansicht der Regierungsbeauftragten Kerstin Claus in allen Bundesl├Ąndern einen Betroffenenrat.

"Auf jeden Fall sprechen wir zu wenig ├╝ber Missbrauch in unserer Gesellschaft. Daher brauchen wir auch in allen Bundesl├Ąndern einen Betroffenenrat, nicht nur auf Bundesebene", sagte Claus den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Die Betroffenen bringen die Expertise mit, sie kennen T├Ąterstrategien, wissen um notwendige Hilfe und wie Verfahren kindergerechter ablaufen k├Ânnten. Sie wissen auch, wie f├╝r Betroffene eine kompetente medizinische Grundversorgung organisiert sein sollte."

Claus: "Kultur des Missbrauchs in Deutschland"

Es gebe eine hohe Zahl von betroffenen Erwachsenen in Deutschland, die in ihrer Kindheit und Jugend sexuelle Gewalt erlebt haben, sagte Claus. "Es gibt eine Kultur des Missbrauchs in Deutschland und die zieht sich ├╝ber Jahrzehnte. Fr├╝her noch unsichtbarer als heute."