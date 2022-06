Aktualisiert am 12.06.2022 - 11:05 Uhr

Berlin (dpa) - Der R├╝stungskonzern Rheinmetall hat nach eigenen Angaben die Modernisierung erster Sch├╝tzenpanzer vom Typ Marder abgeschlossen. Sechs Fahrzeuge seien bereits "fertig", sagte ein Unternehmenssprecher am Sonntag auf Anfrage.

Der "Bild am Sonntag" hatte der Vorstandsvorsitzende Armin Papperger gesagt: "Wir sind dabei, 100 Marder-Sch├╝tzenpanzer instandzusetzen, erste Fahrzeuge sind bereits so weit." Mit Blick auf eine m├Âgliche Lieferung an die Ukraine f├╝gte er hinzu: "Wann und wohin die Marder geliefert werden, ist die Entscheidung der Bundesregierung."