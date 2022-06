In allen zur Wahl stehenden Landkreisen au├čer Mittelsachsen landete die CDU deutlich auf Platz 1, muss sich aber einem weiteren Wahlgang am 3. Juli stellen. Mit Blick auf den ersten Wahlgang k├Ânnen sich die Christdemokraten aber gute Chancen in den Landkreisen Bautzen, G├Ârlitz, Zwickau, Vogtlandkreis und im Erzgebirgskreis ausrechnen. Im Erzgebirgskreis und im Landkreis Zwickau konkurrieren sie dabei nicht nur mit der AfD, sondern auch mit starken Freien W├Ąhlern, die in Zwickau auf 24,4 Prozent und im Erzgebirgskreis kurz vor Ausz├Ąhlung aller Stimmen auf 19,7 Prozent der Stimmen kamen.