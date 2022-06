Das politische Beben ist am Sonntag in Sachsen ausgeblieben. Im ersten Wahlgang ging kein Landratsposten an die AfD. Auch fĂŒr die zweite Runde dĂŒrfte sie eher schlechte Karten haben. Dabei wollte und will sie in Sachsen bundesweit das erste Landratsamt ĂŒbernehmen.