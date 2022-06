"Licht am Ende des Tunnels"

Der Gesundheitsminister sieht angesichts der aktuellen Corona-Sommerwelle keinen Grund f├╝r Alarmismus. Die Corona-Welle sei zwar ernst zu nehmen, aber "es besteht keine Notwendigkeit, in Panik zu geraten". Sehr viele B├╝rger seien bereits geimpft, zudem verlaufe eine Erkrankung bei der Omikron-Variante meistens harmloser. Auch sei ein gro├čer Teil der Bev├Âlkerung genesen, und vor allem die zuvor an der Variante BA.2 Erkrankten seien gut gegen die aktuelle BA.5-Variante gesch├╝tzt.

Es gebe auch "Licht am Ende des Tunnels": Es werde gelingen, in den n├Ąchsten Monaten, wom├Âglich im kommenden halben Jahr, Impfstoffe zu entwickeln, mit denen man im Wesentlichen die Ansteckung verhindern k├Ânne, so Lauterbach.

Der Vizepr├Ąsident des RKI , Lars Schaade, sagte, es gebe keine Hinweise, dass BA.5 zu schwereren Erkrankungen f├╝hre als die bisherigen Sublinien von Omikron. Es verbreite sich aber schneller. Auch Menschen, die sich bereits mit Corona infiziert haben, k├Ânnten sich noch einmal anstecken. Schaade rief ebenso zum Maskentragen in Innenr├Ąumen sowie zum Impfen auf. Auch wenn man bereits an Covid erkrankt sei, solle man sich noch einmal impfen lassen.

Inzidenz bei mehr als 400

Zuletzt waren die Corona-Infektionen in Deutschland wieder angestiegen. Das RKI gab die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Freitagmorgen mit 427,8 an ÔÇô allerdings ist der Wert wegen Fronleichnam wenig aussagekr├Ąftig. Der Donnerstag war in mehreren bev├Âlkerungsreichen Bundesl├Ąndern ein Feiertag, weswegen Beh├Ârden die Fallzahlen nur sehr eingeschr├Ąnkt oder gar nicht ans RKI gemeldet haben. Am Vortag hatte der bundesweite Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 480,0 gelegen (Vorwoche: 318,7; Vormonat: 437,6).