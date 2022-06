Habeck: Russland greift Deutschland ökonomisch an

Laut Wirtschaftsminister Robert Habeck will Putin mit der reduzierten Gaslieferung Ängste schüren. Auch Engpässe bei Lebensmitteln könnten folgen.

Die reduzierten Gaslieferungen Russlands sind laut Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ein "ökonomischer Angriff auf uns". Das sei eine andere Dimension als bisher, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag in Berlin beim Tag der Industrie. "Das Muster ist erkennbar." Russlands Präsident Wladimir Putin wolle immer wieder Ängste schüren, unter anderem vor Armut. Die Menge an Gas werde reduziert, um die Preise hochzutreiben. "Diese Strategie darf nicht erfolgreich sein." Vorstellbar sei auch, dass Putin Engpässe bei Lebensmitteln schüren könnte, vor allem bei Weizen.