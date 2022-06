Antwort auf Anfrage: Immer mehr rechte Gefährder im Blick

Verfassungsschutz reagiert

Im Oktober des gleichen Jahres versuchte ein bewaffneter AttentĂ€ter in Halle an einem jĂŒdischen Feiertag vergeblich, in eine Synagoge einzudringen. Als ihm dies nicht gelang, erschoss er eine Passantin und einen Mann in einem Döner-Imbiss. Im Februar 2020 tötete ein psychisch kranker Rassist in Hanau neun Menschen mit Migrationsgeschichte, seine Mutter und dann sich selbst.