Koloniales Raubgut soll an Nigeria zurückgegeben werden

Einige Bronzen bleiben als Leihgabe

Museen k├Ânnen nicht einfach Objekte aus ihren Best├Ąnden weggeben. Deswegen haben sie daf├╝r in der Vergangenheit bereits von einzelnen Tr├Ągern gr├╝nes Licht bekommen. In dieser Woche machte der Stiftungsrat der von Bund und L├Ąndern getragenen Stiftung Preu├čischer Kulturbesitz den Weg frei f├╝r die R├╝ckf├╝hrung noch in diesem Jahr. Objekte sollten "so z├╝gig wie m├Âglich" nach Nigeria gegeben werden.