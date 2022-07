Corona-Herbst in Deutschland: Regierung bringt erste Maßnahmen auf den Weg

Die Bundesregierung hat erste Weichen f├╝r den Corona-Kurs im Herbst gestellt. Das Kabinett billigte einen Entwurf des Gesundheitsministeriums, wie Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Freitag mitteilte. Damit sollen unter anderem die Grundlage f├╝r weitere Impfungen, genauere Daten und verst├Ąrkten Schutz von Risikogruppen in Pflegeeinrichtungen geschaffen werden.

Ressortchef Karl Lauterbach (SPD) hatte diese Aspekte schon in einem Sieben-Punkte-Plan f├╝r den Herbst angek├╝ndigt. Noch nicht in dem Entwurf enthalten sind Regelungen zu m├Âglichen weitergehenden Alltagsbeschr├Ąnkungen im Infektionsschutzgesetz. Sie sollen im weiteren parlamentarischen Verfahren ber├╝cksichtigt werden.

"Schwere Herbstwelle erwartet"

Die Verhandlungen zwischen ihm und Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) h├Ątten begonnen, sagte Lauterbach am Freitag in Berlin. "Wir arbeiten konstruktiv und sehr schnell in Vertraulichkeit, und wir m├╝ssen f├╝r den Herbst gut vorbereitet sein", so der Gesundheitsminister. Die B├╝rgerinnen und B├╝rger erwarteten zu Recht, dass dann das komplette Instrumentarium zur Hand sei, um mit einer Herbstwelle umgehen zu k├Ânnen, "die ich als eine schwere Herbstwelle erwarte". Das Sachverst├Ąndigengutachten bringe eine wichtige, wenn auch nicht die alleinige Perspektive.