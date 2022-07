Zum Wiederaufbau: Deutschland will Ukraine-Konferenz ausrichten

Zum Abschluss einer zweit├Ągigen Wiederaufbau-Konferenz f├╝r die Ukraine in der Schweiz hat Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) angek├╝ndigt, dass Deutschland 2024 eine weitere Konferenz dazu ausrichten wolle. "Jeder Tag, den Russland seinen abscheulichen Krieg gegen die Ukraine fortsetzt, ist ein Tag zu viel", sagte Schulze am Dienstag in Lugano. Die Weltgemeinschaft sei geeint in dem Ziel "des Wiederaufbaus einer freien und demokratischen Ukraine".