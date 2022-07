Möglicher Gasmangel: Habeck warnt vor gesellschaftlicher "Zerreißprobe"

Scholz geht davon aus, dass die Energieversorgung Deutschland noch lange beschĂ€ftigen wird: "In diesen Tagen beschĂ€ftigt uns die Sicherheit unserer Energieversorgung. Sie wird es noch die nĂ€chsten Wochen, Monate und auch Jahre", heißt es vom Kanzler in einer am Samtag veröffentlichten Videobotschaft. Am vergangenen Montag hatte er die BĂŒrger bereits auf eine lang anhaltende Krise mit hohen Preisen eingestimmt.

Söder fordert lĂ€nger Laufzeiten fĂŒr Atomkraftwerke

Auch der PrĂ€sident des Deutschen Instituts fĂŒr Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, warnte vor einer "sozialen Zerreißprobe". Bewegungen wie die Gelbwesten in Frankreich seien auch in Deutschland möglich, sagte Fratzscher dem "Handelsblatt". "Die gegenwĂ€rtige Krise könnte der letzte Tropfen sein, der das Fass der zunehmenden sozialen Spaltung zum Überlaufen bringt." Der DIW-Chef forderte höhere Löhne und eine dauerhafte Anhebung der Sozialleistungen. Die Politik sollte nicht versuchen, "mit Placebos wie Einmalzahlungen Menschen ruhig zu stellen".

CSU-Chef Markus Söder hat der Bundesregierung Versagen insbesondere im Kampf gegen die aktuelle Energiekrise vorgeworfen. "Deutschland geht die Energie aus, es drohen kalte Winter. Das Land steht vor einem ökonomischen Infarkt, wenn das Gas nicht mehr fließt", sagte Söder am Samstag auf einem Parteitag der Oberbayern-CSU in Ingolstadt. Er forderte lĂ€ngere Laufzeiten fĂŒr die Atomkraftwerke, damit zur Gas- nicht auch noch eine Strom-LĂŒcke dazukomme.

Schirdewan: Nicht auf "Verzichtspropaganda" reinfallen

Linke-Parteichef Martin Schirdewan forderte im GesprĂ€ch mit der Funke Mediengruppe eine gezielte UnterstĂŒtzung einkommensschwacher Haushalte mit einem "sozialen Klimabonus" von 125 Euro pro Monat plus 50 Euro fĂŒr jedes weitere Haushaltsmitglied. Außerdem sprach er sich fĂŒr eine Deckelung der Energiepreise aus, "damit die Leute im nĂ€chsten Winter noch heizen und Fernsehen gucken können". Finanziert werden solle dies durch eine Übergewinnsteuer.

Appellen zum Energiesparen erteilte Schirdewan eine Absage. "Ich rate den Leuten, nicht auf die Verzichtspropaganda hereinzufallen", sagte er. "Es kann nicht darum gehen, weniger zu heizen oder kÀlter zu duschen."

Gas sparen fĂŒr die WettbewerbsfĂ€higkeit

Bundesnetzagentur-Chef Klaus MĂŒller erneuerte dagegen mit Blick auf eine drohende Mangellage in Herbst und Winter den Aufruf, Energie und damit Gas zu sparen. "Jede noch so kleine Maßnahme zĂ€hlt", sagte er dem "Focus". "Ich verstehe, dass da manche jetzt drĂŒber lachen. Wenn sie die nĂ€chste Gasrechnung bekommen, wird ihnen das Lachen aber vergehen."

Sollte die Bundesregierung die dritte und letzte Stufe im Notfallplan Gas ausrufen, agiert die Bundesnetzagentur als Bundeslastverteiler - sie entscheidet also, wer wie viel Gas bekommt. Sogenannte geschĂŒtzte Kunden, darunter auch private Haushalte, haben dann Vorrang. Viele Unternehmen, etwa in der Industrie, erhalten dann aber möglicherweise kein Gas mehr. "Wer nicht aus SolidaritĂ€t oder im Sinne des Klimaschutzes Gas sparen will, sollte an die WettbewerbsfĂ€higkeit unseres Landes denken", sagte MĂŒller.

EngpÀsse auch in der Gesundheitsversorgung

VerschĂ€rft wird die Debatte durch die Angst um ein Ende der Gaslieferungen aus Russland. Am Montag (11. Juli) sollen jĂ€hrliche Wartungsarbeiten an der Ostseepipeline Nord Stream 1 beginnen, die in der Regel zehn Tage dauern. Die große Sorge ist, dass Russland nach der Wartung den Gashahn nicht wieder aufdreht. Das wĂ€re der "Supergau", sagte Peter Adrian, PrĂ€sident des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK), der Deutschen Presse-Agentur. "Viele Betriebe mĂŒssten ohne Gas-Bezug ihre Produktion einstellen. Wenn dieser Fall eintritt, dann befĂŒrchte ich ganz klar eine Rezession."