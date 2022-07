Lebensmittel-Tafeln verzeichnen Rekord-Ansturm: "Wir sind am Limit"

Soviel Menschen wie nie zuvor stellen sich bei den Tafeln in Deutschland f├╝r Lebensmittel an. Eine Umfrage unter den 962 Tafeln im Land ergab, dass die Zahl der Kundinnen und Kunden seit Jahresbeginn um etwa die H├Ąlfte gestiegen sei, hie├č es am Donnerstag vom Dachverband "Tafel Deutschland". "Damit suchen deutlich ├╝ber zwei Millionen armutsbetroffene Menschen Unterst├╝tzung bei der Ehrenamtsorganisation ÔÇô so viele wie nie zuvor."