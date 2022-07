Krankenversicherungen | Lauterbach-Vorstoß: Es hagelt Kritik von allen Seiten

Lauterbach will Spahn-Neuerung zur├╝cknehmen

Dar├╝ber hinaus will Lauterbach an allen Ecken des Gesundheitswesens Geld einsparen. Bei den ├ärzten will Lauterbach eine erst unter Spahn eingef├╝hrte Neuerung zur├╝cknehmen. Sein Vorg├Ąnger wollte erreichen, dass Patienten schneller Termine in den Praxen bekommen ÔÇô und f├╝hrte eine Regelung ein, wonach ├ärzte f├╝r Patienten, die sie neu aufnehmen, mehr Geld abrechnen k├Ânnen. Das will Lauterbach r├╝ckg├Ąngig machen und begr├╝ndet die Streichung damit, dass "hier Patienten als neue Patienten gef├╝hrt wurden, die in Wirklichkeit keine echten Neupatienten sind". Damit sei die Regelung nicht zielf├╝hrend, so der Minister.