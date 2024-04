Frankreich will europäische Rüstungsindustrie

Frankreich drängt auf mehr europäische Kooperation beim Bau von Waffen. Militärisches Material müsse problemlos von allen Staaten verwendet werden können, so der Außenminister.

Frankreichs Außenminister Stéphane Séjourné hat Deutschland zu gemeinsamen Anstrengungen zur Stärkung der europäischen Verteidigung aufgerufen. "Wie in jeder Phase des europäischen Aufbauwerks tragen Frankreich und Deutschland eine gemeinsame Verantwortung dafür, Ziele festzulegen und schnell und entschlossen zu handeln", sagte Séjourné in einem Interview mit der "Welt" (Montagsausgabe).

"Deutschland und Frankreich haben in der Vergangenheit ambitionierte Projekte wie den Europäischen Aufbauplan in der Corona-Pandemie umgesetzt. Und die ersten Reaktionen auf Macrons jüngste Rede fielen positiv aus", sagte Séjourné.

Macron: "Unser Europa ist sterblich"

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte in einer Rede an der Pariser Universität Sorbonne am Donnerstag eine Stärkung der europäischen Verteidigung angemahnt. "Unser Europa ist sterblich, es kann sterben, und das hängt von unseren Entscheidungen ab", sagte Macron. Er rief zu einer "glaubhaften" europäischen Verteidigung auf.