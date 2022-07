Gaskrise: Russland bremst offenbar bei Rücknahme der Turbine

Die Turbine für die Pipeline Nord Stream 1 steckt wohl in Deutschland fest. Wirtschaftsminister Robert Habeck zweifelt an Russlands Willen zur Kooperation.

Die fehlende Turbine für die Gaspipeline Nord Stream 1 steckt Insidern zufolge nach ihrer Wartung in Kanada in Deutschland fest. Russland habe die Genehmigung für einen Weitertransport in das Land noch nicht erteilt, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag.