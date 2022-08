Aktualisiert am 08.08.2022 - 14:46 Uhr

Milliardenpaket: So will Christian Lindner die Bürger entlasten

Wenn es nach Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner geht, können sich Bürgerinnen und Bürger im Jahr 2023 auf ein großes Entlastungspaket freuen. 10,1 Milliarden Euro soll das Gesamtvolumen der Maßnahmen umfassen, berichtet der "Spiegel". Demnach will Lindner nicht nur die Inflationsgewinne aus diesem Jahr zurückgeben, auch eine Erhöhung des Kindergeldes stehe im Raum. Im Jahr 2024 soll es demnach einen weiteren großen Entlastungsschritt geben, der sich auf rund vier Milliarden Euro belaufen soll.

Bereits Ende Juli hatte Lindner einen solchen Vorschlag angekündigt, allerdings noch keine Details zum Umfang mitgeteilt. Eine Stellschraube, an der er drehen will, ist der Grundfreibetrag – also das Existenzminimum, auf das der Staat keine Steuern erhebt. Dieser Betrag soll von derzeit 10.348 Euro auf 10.633 Euro im nächsten und 10.933 Euro im übernächsten Jahr steigen. Auch der Spitzensteuersatz solle erst ab einem höheren Gehalt als bisher gelten. Aktuell setzt er bei einem zu versteuernden Einkommen von 58.597 Euro ein. 2023 soll er dann bei 61.972, 2024 bei 63.521 Euro greifen.