Olaf Scholz ermahnt Journalisten: "Bedenken Sie das"

Frage zu Cum Ex Scholz ermahnt Journalisten: "Bedenken Sie das" Von dpa , afp , t-online , jro Aktualisiert am 11.08.2022 - 17:16 Uhr Lesedauer: 2 Min. Olaf Scholz: Der Kanzler rechnet nicht mit sozialen Unruhen in Deutschland. (Quelle: Reuters)

Hängen ein Bargeldfund beim Ex-Abgeordneten Kahrs und der Cum-Ex-Skandal zusammen? Auf die Nachfrage eines Journalisten antwortet Scholz ungewohnt scharf.

Nach Medienberichten über einen Bargeldfund beim ehemaligen SPD-Bundestagsabgeordneten Johannes Kahrs hat sich Bundeskanzler Olaf Scholz in der Sommerpressekonferenz wortkarg zu den Vorgängen geäußert. Auch er sei "neugierig", woher das Geld komme, erklärte Scholz am Donnerstag in Berlin – er könne zur Aufklärung aber nichts beitragen. Auf eine Frage, die dem heutigen Bundeskanzler eine Beteiligung am Cum-Ex-Skandal unterstellt, reagierte Scholz jedoch ungewöhnlich energisch.

Der Bargeldfund bei Kahrs hängt möglicherweise mit dem Cum-Ex-Skandal bei der Warburg-Bank zusammen, der in Scholz' Amtszeit als Hamburger Bürgermeister fällt. Angesprochen auf den Ex-Parteikollegen, betonte der Kanzler, der letzte Kontakt mit Kahrs "sei ewig lange her" – aktuelle Kontakte gebe es nicht. Was er noch über den Bargeldfund wisse: "Nichts."

"Bedenken Sie das, wenn Sie so was sagen"

Als ein Journalist in einer Frage aber behauptete, die Warburg-Banker hätten nach einem Treffen mit Scholz "geklautes" Geld behalten dürfen, widersprach der Kanzler bestimmt: "Sie würden diese Tatsachenbehauptung nicht erhärten können, wenn Sie es müssten", mahnte Scholz. "Bedenken Sie das, wenn Sie so was sagen."