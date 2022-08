Helge Braun: Ex-Kanzleramtschef kaum wiederzuerkennen

CDU-Politiker Helge Braun hat mit einem Instagram-Foto von sich für Begeisterung gesorgt. Der ehemalige Kanzleramtschef ist auf dem Bild, das offenbar am vergangenen Wochenende entstanden ist, in seinem Wahlkreis in Gießen in einem hellblauen Polohemd und mit brauner Hornbrille zu sehen. Dazu schrieb er: "Hat heute mit vielen Besuchern bei strahlendem Sonnenschein den 60. Geburtstag vom @tierheimgiessen gefeiert. Herzlichen Glückwunsch!" Das Erstaunliche an dem Foto jedoch ist: Braun hat stark abgenommen. Der 49-Jährige ist kaum wiederzuerkennen.