Trauer um Grünen-Politiker: "Machs gut, Ströbi!"

"Ein feiner Kerl, integer und treu"

"Sein Antrieb war die Verteidigung der Bürgerrechte, gegen jede staatliche Obrigkeit." Der frühere RAF-Anwalt Ströbele, dessen Markenzeichen ein roter Schal, leuchtend weiße Haare und sein Fahrrad waren, war 2002 als erster Grüner per Direktmandat im Berliner Wahlkreis Friedrichshain-Kreuzberg in den Bundestag gewählt worden und ging damit in die Parteigeschichte ein. Ströbele hatte die Grünen mitgegründet und saß 21 Jahre lang im Bundestag.

"Hans-Christian Ströbele war ein feiner Kerl, integer und treu", sagt Göring-Eckardt. "In unseren Herzen bleibt er unverwechselbar: Mach’s gut, Ströbi!" Die Grünen-Fraktionsvize Agnieszka Brugger sagte dem Nachrichtenportal t-online: "Hans-Christian war für so viele über Jahrzehnte in der Partei Identifikation, Inspiration und Freund. Es ist unfassbar traurig und wir werden ihn, seine kritischen und aufrichtigen Worte zutiefst vermissen. Ohne ihn und sein Wirken wäre die grüne Geschichte eine andere und sein Werk und seine Art werden auch weiter in der Zukunft strahlen."