Kritik an Bezahlkarte für Geflüchtete

In einigen Kommunen gibt es bereits eine Bezahlkarte für Geflüchtete, künftig soll das flächendeckend der Fall sein. Erste Tests zeigen zahlreiche Probleme.

In Zukunft sollen Geflüchtete in Deutschland Leistungen über eine sogenannte Bezahlkarte erhalten. Statt mit Bargeld können sie dann mit dieser Karte zahlen. In einigen Regionen wird das bereits getestet.