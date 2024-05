Die Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion im Bundestag, Katja Mast, geht die Rechtspartei nun scharf an. "Die AfD ist ein echtes Standortrisiko: Sie tut alles, um

dem Standort Deutschland zu schaden", so Mast am Mittwoch zu t-online. "Nicht nur die Spionage und Korruptionsvorwürfe: Die AfD will Reiche entlasten und arbeitende Menschen belasten." Sie sei beim Thema sichere Renten "inhaltlich blank" und sorge mit ihrem Gebaren dafür, "dass dringend gesuchte Fachkräfte Angst haben, zu uns zu kommen."