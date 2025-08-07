Reaktionen auf Rückzug von Brosius-Gersdorf Ein "ungeheuerlicher Vorgang"

Katharina Dröge (l.) und Britta Haßelmann: Sie bedauern den Rückzug von Frauke Brosius-Gersdorf.

Frauke Brosius-Gersdorf hat sich zurückgezogen. Die Juristin wird nicht mehr für den Posten als Verfassungsrichterin kandidieren. Die ersten Reaktionen.

Die von der SPD nominierte Juristin Frauke Brosius-Gersdorf will nicht länger für die Richterstelle am Bundesverfassungsgericht kandidieren. Dies teilte 54-Jährige über ihre Bonner Anwaltskanzlei mit.

"Nach reiflicher Überlegung stehe ich für die Wahl als Richterin des Bundesverfassungsgerichts nicht mehr zur Verfügung", erklärte die Potsdamer Juraprofessorin demnach. "Mir wurde aus der CDU/CSU-Fraktion – öffentlich und nicht-öffentlich – in den letzten Wochen und Tagen sehr deutlich signalisiert, dass meine Wahl ausgeschlossen ist. Teile der CDU/CSU-Fraktion lehnen meine Wahl kategorisch ab."

SPD-Fraktion reagiert enttäuscht

Die SPD-Fraktion im Bundestag, die Frauke Brosius-Gersdorf nominiert hat, reagierte enttäuscht auf den Rückzug der Juristin. "Wir werden als SPD-Bundestagsfraktion einen neuen Vorschlag für eine geeignete Besetzung unterbreiten, weiterhin mit klarer Orientierung an fachlicher Exzellenz", kündigte Fraktionschef Matthias Miersch an. "Wir erwarten von unserem Koalitionspartner, dass Absprachen künftig Bestand haben. Ein solcher Vorgang darf sich nicht wiederholen."

Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) sieht die Verantwortung bei der Union: "Die SPD hat immer zu dieser exzellenten Kandidatin gestanden. Diejenigen, die am Ende nicht zu ihrem Wort innerhalb der Koalition gestanden haben, müssen dringend aufarbeiten was da passiert ist", forderte der SPD-Chef. "So ein Vorfall darf sich nicht wiederholen."

Auch der ehemalige Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ist enttäuscht über den Schritt der Juristin: "Die Kampagne der Rechtspopulisten gegen Brosius-Gersdorf war erfolgreich", schreibt der SPD-Politiker. "Danke an die Kollegen der Union. Das wird man sich gut merken können", fügt er sarkastisch hinzu.

Grüne reagieren entgeistert

Die Grünen-Fraktion reagiert entgeistert auf den Rückzug der von der SPD für das Verfassungsgericht nominierten Juristin Frauke Brosius-Gersdorf. Die beiden Fraktionschefinnen Katharina Dröge und Britta Haßelmann zweifelten die Handlungsfähigkeit der schwarz-roten Koalition an. Brosius-Gersdorf sei eine "exzellente, hoch qualifizierte Juristin", betonten sie, ihr Rückzug sei ein "ungeheuerlicher Vorgang".

Die Verantwortung dafür trage Unionsfraktionschef Jens Spahn, der sein Wort gegeben habe und nicht mehr halten könne. "Ein Fraktionsvorsitzender einer Regierungsfraktion, dessen Wort nicht mehr zählt, weder gegenüber dem Koalitionspartner noch anderen demokratischen Fraktionen, ist ungeeignet für eine solch verantwortungsvolle Aufgabe."