Reaktionen auf Rückzug von Brosius-Gersdorf Ein "ungeheuerlicher Vorgang"
Frauke Brosius-Gersdorf hat sich zurückgezogen. Die Juristin wird nicht mehr für den Posten als Verfassungsrichterin kandidieren. Die ersten Reaktionen.
Die von der SPD nominierte Juristin Frauke Brosius-Gersdorf will nicht länger für die Richterstelle am Bundesverfassungsgericht kandidieren. Dies teilte 54-Jährige über ihre Bonner Anwaltskanzlei mit.
"Nach reiflicher Überlegung stehe ich für die Wahl als Richterin des Bundesverfassungsgerichts nicht mehr zur Verfügung", erklärte die Potsdamer Juraprofessorin demnach. "Mir wurde aus der CDU/CSU-Fraktion – öffentlich und nicht-öffentlich – in den letzten Wochen und Tagen sehr deutlich signalisiert, dass meine Wahl ausgeschlossen ist. Teile der CDU/CSU-Fraktion lehnen meine Wahl kategorisch ab."
SPD-Fraktion reagiert enttäuscht
Die SPD-Fraktion im Bundestag, die Frauke Brosius-Gersdorf nominiert hat, reagierte enttäuscht auf den Rückzug der Juristin. "Wir werden als SPD-Bundestagsfraktion einen neuen Vorschlag für eine geeignete Besetzung unterbreiten, weiterhin mit klarer Orientierung an fachlicher Exzellenz", kündigte Fraktionschef Matthias Miersch an. "Wir erwarten von unserem Koalitionspartner, dass Absprachen künftig Bestand haben. Ein solcher Vorgang darf sich nicht wiederholen."
Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) sieht die Verantwortung bei der Union: "Die SPD hat immer zu dieser exzellenten Kandidatin gestanden. Diejenigen, die am Ende nicht zu ihrem Wort innerhalb der Koalition gestanden haben, müssen dringend aufarbeiten was da passiert ist", forderte der SPD-Chef. "So ein Vorfall darf sich nicht wiederholen."
Auch der ehemalige Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ist enttäuscht über den Schritt der Juristin: "Die Kampagne der Rechtspopulisten gegen Brosius-Gersdorf war erfolgreich", schreibt der SPD-Politiker. "Danke an die Kollegen der Union. Das wird man sich gut merken können", fügt er sarkastisch hinzu.
Grüne reagieren entgeistert
Die Grünen-Fraktion reagiert entgeistert auf den Rückzug der von der SPD für das Verfassungsgericht nominierten Juristin Frauke Brosius-Gersdorf. Die beiden Fraktionschefinnen Katharina Dröge und Britta Haßelmann zweifelten die Handlungsfähigkeit der schwarz-roten Koalition an. Brosius-Gersdorf sei eine "exzellente, hoch qualifizierte Juristin", betonten sie, ihr Rückzug sei ein "ungeheuerlicher Vorgang".
Die Verantwortung dafür trage Unionsfraktionschef Jens Spahn, der sein Wort gegeben habe und nicht mehr halten könne. "Ein Fraktionsvorsitzender einer Regierungsfraktion, dessen Wort nicht mehr zählt, weder gegenüber dem Koalitionspartner noch anderen demokratischen Fraktionen, ist ungeeignet für eine solch verantwortungsvolle Aufgabe."
Jakob Blasel, Bundessprecher der Grünen Jugend, kritisiert den Koalitionspartner der SPD: "Wie kann sich die CDU so krass von rechtsextremen Medien und Anti-Demokratinnen wie Ludwig (Saskia Ludwig, CDU-Bundestagsabgeordnete aus Brandenburg) treiben lassen?", fragt Basel auf X. Er bekomme Angst vor amerikanischen Zuständen im Verfassungsgericht, schreibt der Nachwuchspolitiker.
Till Steffen, der für die Grünen im Bundestag sitzt, kritisiert vor allem Jens Spahn, der es nicht geschafft habe, die Fraktion zur Wahl von Brosius-Gersdorf zu bringen: "Das werden die SPD-Abgeordneten nicht verzeihen", so Steffen. "Spahn hat die Koalition noch in den ersten 100 Tagen komplett destabilisiert." Bundeskanzler Friedrich Merz müsse jetzt "Konsequenzen ziehen".
"Plagiatsjäger" verbreitet Verschwörungserzählungen
Der "Plagiatsjäger" Stefan Weber, der Teil der Medienkampagne gegen die Juristin war, verliert sich auf X dagegen in rechte Verschwörungserzählungen und fordert ein "Nominierungsverbot" für die SPD bei der Besetzung von Verfassungsrichtern: "Das finstere Spiel wird mit anderen Köpfen fortgesetzt", schreibt Weber. "Die Köpfe für den geplanten linken Überstaat sind austauschbar und es gibt deren zur Genüge." Die Erzählung eines linken Überstaats wird insbesondere in rechten und rechtsextremen Kreisen verbreitet. Eine faktische Grundlage dafür gibt es nicht.
