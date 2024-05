Bei einer Feier zu "75 Jahre Grundgesetz" in Stuttgart sind AfD-Mitglieder an einem Informationsstand angegriffen worden. Die Polizei sucht derzeit nach den Tätern.

Bei einer Veranstaltung zum 75-jährigen Bestehen des Grundgesetzes ist es in Stuttgart zu einem Zwischenfall gekommen, bei dem zwei Mitglieder der AfD-Landtagsfraktion leicht verletzt wurden. Der Vorfall ereignete sich am Mittwochnachmittag vor dem baden-württembergischen Landtag auf dem Stuttgarter Opernvorplatz. Laut Polizeiangaben störte eine Personengruppe den Informationsstand der AfD, indem sie ein Transparent hochhielt und so versuchte, den Stand zu blockieren.