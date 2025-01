Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die AfD soll verboten werden – das fordern 124 Bundestagsabgeordnete. Geht es ihnen um den Schutz der Demokratie? Oder um den Schutz vor der politischen Konkurrenz?

Achtung, es folgt ein Horrorszenario: Die AfD erreicht bei der Bundestagswahl in knapp vier Wochen 18,3 Prozent. Friedrich Merz gelingt es nicht, eine stabile Regierung zu bilden. Zwei Jahre später gibt es Neuwahlen, die AfD springt auf 37,3 Prozent. Sie ist jetzt stärkste Partei, hat aber noch keine Mehrheit, um Alice Weidel zur Kanzlerin zu wählen. Das gelingt ihr ein weiteres Jahr später, also 2028, nach chaotischen Szenen im Bundestag und bürgerkriegsähnlichen Zuständen auf den Straßen. Terroranschläge und Gewaltakte junger männlicher Migranten erschüttern die Republik.

Die genannten Wahlergebnisse sind fiktiv, aber dennoch nicht frei erfunden. Es sind die Prozentzahlen, die in den Jahren 1930 bis 1933 die NSDAP erzielte. So kam Hitler an die Macht. Nicht durch einen Umsturz, sondern durch Wahlen. Diese historische Erfahrung wird heute als Argument angeführt, die AfD zu verbieten: Die wehrhafte Demokratie muss sich schützen, bevor es zu spät ist.

(Quelle: Reinaldo Coddou H.) Zur Person Uwe Vorkötter gehört zu den erfahrensten Journalisten der Republik. Seit vier Jahrzehnten analysiert er Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, er hat schon die Bundeskanzler Schmidt und Kohl aus der Nähe beobachtet. Als Chefredakteur leitete er die "Stuttgarter Zeitung", die "Berliner Zeitung" und die "Frankfurter Rundschau". Er ist Herausgeber von "Horizont", einem Fachmedium für die Kommunikationsbranche. Nach Stationen in Brüssel, Berlin und Frankfurt lebt Vorkötter wieder in Stuttgart. Aufgewachsen ist er im Ruhrgebiet, wo man das offene Wort schätzt und die Politik nicht einfach den Politikern überlässt. Bei t-online erscheint jeden Dienstag seine Kolumne "Elder Statesman".

In dieser Woche debattiert der Deutsche Bundestag über einen Antrag, das Parteienverbot in die Wege zu leiten. 124 Abgeordnete stehen dahinter, überwiegend aus der zweiten Reihe der Fraktionen: Marco Wanderwitz (CDU), Carmen Wegge (SPD), Martina Renner (Die Linke). Auch Katrin Göring-Eckardt, die grüne Vizepräsidentin des Parlaments, ist dafür: "Die AfD hetzt zunehmend offen gegen Menschen, die nicht in ihr Weltbild passen, und greift unseren Rechtsstaat sowie unsere Verfassung aggressiv an." Gemeinsames Ziel dieser Großen Koalition ist es, noch vor der Wahl Fakten zu schaffen – nicht die AfD zu verbieten, das kann der Bundestag nicht. Aber er kann ein Verfahren in Gang bringen, in dem letztlich die Karlsruher Verfassungsrichter über die Existenz der AfD urteilen.

Der Bundestag hat 733 Mitglieder, eine Mehrheit für den Antrag ist unwahrscheinlich. Der amtierende Bundeskanzler ist dagegen, der absehbar künftige auch. "Das Schlimmste wäre ein Verfahren, das mehrere Jahre dauert und das am Ende vielleicht schiefgeht", findet Olaf Scholz. In der AfD gebe es radikale und auch extremistische Elemente, meint Friedrich Merz. Man sollte aber der AfD keine zusätzliche Möglichkeit geben, sich als Opfer zu inszenieren.

Auf falschem Weg zum richtigen Ergebnis

Welche Position finden Sie überzeugend? Die der 124 Antragsteller oder die der beiden Kanzlerkandidaten, die sich ausnahmsweise mal einig sind? Meine Antwort: keine von beiden. Scholz und Merz kommen zwar zum richtigen Ergebnis, aber auf dem falschen Weg. Ihre Argumente sind taktischer Natur. Sie fragen, ob ein Verbot der AfD nützlich ist. Oder ob es den eigenen Parteien möglicherweise schaden könnte. Darauf kommt es nicht an. Es darf nur um diese Grundsatzfrage gehen: Ist die AfD darauf aus, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden? So steht es im Artikel 21 des Grundgesetzes, der das Verbot einer Partei regelt. Alles andere ist irrelevant.

Die Befürworter des Verbots sehen die Voraussetzungen als erfüllt an. Sie berufen sich auf Erkenntnisse des Verfassungsschutzes, der die AfD seit 2021 als sogenannten "Verdachtsfall" beobachtet. Die Behörde, die Innenministerin Nancy Faeser (SPD) untersteht, ist zu dem Ergebnis gekommen, dass es in der AfD Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung gibt. Es handele sich insbesondere um Äußerungen, die von völkischen Zielvorstellungen sowie von Fremden- und Muslimfeindlichkeit geprägt seien und damit gegen die Menschenwürde verstoßen. Es handele sich auch um Positionen, die die demokratische Ordnung verächtlich machen.

Offene Ohren reichen

Diese Erkenntnisse sind zweifellos richtig. Man braucht allerdings keinen Geheimdienst, um die AfD zu entschlüsseln. Wer mit offenen Ohren Nachrichten hört, weiß, dass diese Partei nicht nur eine politische Heimat für den harmlosen Malermeister Tino Chrupalla ist, sondern auch für den Neonazi Björn Höcke; für besorgte Nationalkonservative und für üble Rechtsextremisten; für verzweifelte Protestwähler und menschenfeindliche Hetzer. Das sind Gründe genug, die AfD nicht zu wählen. Aber es ist kein Grund, sie zu verbieten.