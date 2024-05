In Würzburg sind zwei Wahlkampfhelfer der Grünen bedrängt worden. Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art.

Im bayerischen Würzburg sind zwei Wahlkampfhelfer der Grünen beim Plakatieren am Bahnhofsvorplatz aus einer vierköpfigen Gruppe heraus bedrängt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, kam am Samstag ein Mann aus der Gruppe auf die Helfer zu, drängte einen von ihnen zur Seite und riss zwei Wahlplakate ab. Als mehrere Passanten auf die Situation aufmerksam wurden, entfernte sich die Gruppe unerkannt. Verletzt wurde niemand.