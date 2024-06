Finanzminister Lindner will die Grundfreibeträge bei der Einkommenssteuer erhöhen. Eine gute Idee – die aber nur ein erster Schritt sein kann.

Zu dieser Situation kaum passen will auf den ersten Blick die Meldung der "Bild"-Zeitung, dass Finanzminister Christian Lindner (FDP) "Steuerentlastungen" auf den Weg bringen will. Höhere Grundfreibeträge für alle, die beim Staat zu Mindereinnahmen in Milliardenhöhe führen – ist das angesichts der aktuellen Lage nicht völlig absurd? (Mehr dazu lesen Sie hier.)