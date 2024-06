Eine Stadt will in Sachen Verkehrswende und Klimaschutz vorangehen. Sie hat auch einen Plan. Doch gegen den regt sich nun Widerstand.

In manchen Ländern wäre das längst keine Provokation mehr. Erst recht würde es keinen Aufschrei oder Protestinitiativen geben. Nicht so im Autofahrerland Deutschland. Hier spaltet die Frage die Bevölkerung. Da sind jene, die gern weniger Lärm, Feinstaub und Umweltbelastung hätten. Und da sind die anderen, für die die individuelle Freiheit auf der Autobahn verteidigt wird. Marburgs "Stadtautobahn", die Bundesstraße B3, sorgt übrigens für erhebliche gesundheitliche Belastungen und ist unter den Bürgern ein andauerndes Streitthema.

Am Sonntag wird nun in Marburg über den Plan der Stadtregierung mit dem Namen "MoVe35" abgestimmt. Er sieht vor, jenen Marburgern, die ihr Auto freiwillig für ein Jahr abstellen, eine Prämie erhalten. Bis zu 1250 Euro soll diese betragen. Ausgezahlt werden soll sie nicht in bar, sondern als Guthaben, etwa für das Deutschlandticket oder Carsharing-Angebote. Auch die Unternehmer in der Region sollen von der Prämie profitieren, denn ein Teil wird in Gutscheinen ausgestellt, die in lokalen Geschäften und der Gastronomie eingelöst werden können.