Der Streit um die Schuldenbremse in der Ampelkoalition geht weiter. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat jetzt SPD-Chef Lars Klingbeil zur Einhaltung der Koalitionsvereinbarungen aufgefordert. F├╝r h├Âhere Steuern und die Abschaffung der Schuldenbremse "m├╝sste er eine Mehrheit jenseits der FDP suchen", sagte Lindner der "Bild"-Zeitung und reagierte damit auf ├äu├čerungen von Klingbeil zu Lindners Haushaltskurs. Die SPD habe einen Koalitionsvertrag unterschrieben, "in dem Steuererh├Âhungen und eine Aufweichung der Schuldenbremse ausgeschlossen" seien, sagte Lindner.

Der FDP-Politiker antwortete mit seiner Kritik am Koalitionspartner SPD auf j├╝ngste ├äu├čerungen Klingbeils in einem Interview. Wie der Deutschlandfunk am Donnerstag berichtete, hatte Klingbeil im Gespr├Ąch mit Reuters-TV gesagt, dass man "nicht mal eben 30 oder 40 Milliarden Euro einsparen" k├Ânne.

Unterschiedliche Ans├Ątze von Klingbeil und Lindner

Klingbeil sprach demnach von einer klaren Botschaft an Lindner, dass die Sozialdemokraten diesen Weg nicht mitgehen w├╝rden. Stattdessen setze die SPD auf Einnahmeerh├Âhungen oder andere Wege bei der Einhaltung der Schuldenbremse. Dennoch zeigte sich Klingbeil demnach zuversichtlich, dass sich das Bundeskabinett wie zugesagt am 3. Juli auf den Haushaltsentwurf einigen werde.

Lindner plant Entlastungen f├╝r Einkommensteuerzahler im zweistelligen Milliardenbetrag und hatte damit am Mittwoch die n├Ąchste koalitionsinterne Debatte in der Ampel-Regierung angesto├čen. Bis 2026 soll nach Pl├Ąnen des Bundesfinanzministers in mehreren Schritten der Grundfreibetrag angehoben und die Einkommensteuertarife angepasst werden. Damit will Lindner die sogenannte kalte Progression bek├Ąmpfen. Bei SPD und Gr├╝nen sto├čen die Pl├Ąne auf Ablehnung.