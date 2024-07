Am morgigen Mittwoch feiert Angela Merkel ihren 70. Geburtstag. Bereits heute gratuliert ihr Bundeskanzler Scholz.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel zu ihrem 70. Geburtstag gratuliert. In einem Interview mit t-online äußert Scholz seine Bewunderung für Merkels politische Karriere und ihre Verdienste um die deutsche Einheit.

"Ich wünsche Angela Merkel einen schönen Geburtstag. Sie kann auf eine beeindruckende politische Laufbahn zurückblicken", so Scholz. "Sie begann furios mit dem Gewinn der Demokratie in Ostdeutschland und der deutschen Einheit, was mich bis heute sehr bewegt."