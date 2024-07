Aktualisiert am 17.07.2024 - 08:49 Uhr

Aktualisiert am 17.07.2024 - 08:49 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Nach dem Verbot der "Compact"-Zeitschrift durch das Bundesinnenministerium stoppt der Pressegroßhandel die Belieferung von Supermärkten und Tankstellen. Der Gesamtverband Pressegroßhandel teilte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mit, der Pressegroßhandel werde den Titel "Compact" sowie die Ableger "Compact Edition", "Compact Geschichte" und "Compact Magazin Spezial" unverzüglich im gesamten Presse-Einzelhandel zur Remission – also zur Rückgabe – aufrufen. "Solange das Vertriebsverbot gilt, wird keine neue Ausgabe geliefert."

Das Verbot war am Dienstag bekannt geworden. Das vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestufte "Compact"-Magazin darf nicht mehr erscheinen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) verbot das Medienunternehmen sowie die Conspect Film GmbH. Es gab Durchsuchungen.

"Compact"-Chefredakteur Jürgen Elsässer sprach hingegen von einem ungeheuerlichen Eingriff in die Pressefreiheit und sagte vor Reportern: "Was wir heute in der BRD haben, ist ein undemokratisches Regime, wie es das SED-Regime war."