Kreml finanzierte Konzerte

Es ist nicht das erste Mal, dass der Abgeordnete, der derzeit noch den Arbeitskreis Außen der Fraktion leitet, mit engen Russlandkontakten auffällt: Im vergangenen Jahr berichtete t-online zunächst, dass der Berufs-Cellist eine Gastprofessur an der staatlichen Gnessin-Akademie in Moskau angetreten hatte . Dann belegten Recherchen von t-online, dass zwei Konzerte, die er 2023 und 2024 in St. Petersburg gab, über einen Propagandafonds vom Kreml finanziert wurden .

Millionen-Geschäft mit Festivals

Am Tisch mit Putins Berater

Unterstützung des Kremls

Neben Günter Titsch und Moosdorf saß der deutsche Kulturmanager Hans-Joachim Frey mit am runden Tisch in Moskau, an dem die Festspiele besprochen wurden. Er leitete mehr als 15 Jahre den Semperopernball in Dresden und ist für die Ausrichtung des Dresdner Opernballs in Sankt Petersburg bekannt. Er organisierte in Russland auch die Festivals, bei denen Moosdorf auftrat. Dafür nutzte er seine Stiftung Brücke der Künste, deren Kuratorium ein Jugendfreund Putins vorsitzt: der Oligarch Boris Rotenberg. Über die Stiftung liefen damals die staatlichen Zuschüsse. Als Sponsor trat die staatliche Roscongress-Stiftung auf, die Putins Wirtschaftsgipfel in Sankt Petersburg veranstaltet.