Es ist eine schallende Ohrfeige für Friedrich Merz: Schon im Verlauf der vergangenen Woche lag die AfD in der Beliebtheit nur noch knapp hinter der Union. Nach der jüngsten Umfrage sieht das Meinungsforschungsinstitut Insa die beiden Parteien erstmals gleichauf. Die in Teilen rechtsextreme AfD, die sich so gar nicht mäßigen mag – in Deutschland teilt sie sich plötzlich den ersten Platz mit den Christdemokraten.