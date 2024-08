Das Wirtschaftsministerium will die Fördermittel für Energieberatung kürzen. Der folgende Ansturm legt das Antragsportal lahm. Nun kommt das Ministerium Betroffenen entgegen.

Wie der "Spiegel" berichtet, wurden allein zwischen Montag und Mittwoch mehr als 11.000 Anträge auf Energieberatung gestellt. Zuvor waren es im Durchschnitt lediglich 440 Anträge pro Tag gewesen. Die Nachfrage ging so weit, dass das Portal sogar zusammenbrach. An zwei Tagen was es demnach zeitweise nicht erreichbar.